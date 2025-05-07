حكومة الاحتلال تصادق على بناء أحياء استيطانية جديدة في الضفة الغربية

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد يتضمن إقامة أحياء استيطانية واسعة في الضفة الغربية، مركزة على محافظتي قلقيلية وبيت لحم.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأربعاء، بأن المخطط يشمل بناء حي استيطاني جديد على أراضي شرق قلقيلية، وحيين آخرين في محافظة بيت لحم. ويأتي هذا التوسع في إطار مساعي الاحتلال لفرض واقع استعماري جديد على الأرض الفلسطينية.

وأوضح رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، أن المخطط الهيكلي لمستعمرة "كدوميم" شرقي قلقيلية، الذي جرى تقديمه منذ عام 2012، قد دُرس اليوم تمهيدًا للمصادقة عليه. ويشمل هذا المخطط إقامة حي جديد يمتد على مساحة 280 دونمًا، ويضم 1352 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى جسر يربط الحي الجديد بالمستعمرة القائمة.

وأضاف أن هذه التوسعات تهدف إلى ربط التكتل الاستيطاني الممتد شرق قلقيلية مع حدود عام 1967 غربها، في خطوة ترمي إلى عزل القرى الفلسطينية المحيطة وقطع أوصالها الجغرافية.

تأتي هذه الخطوات في سياق تصعيد الاحتلال لسياسات الاستيطان والضم، بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويهدد أي جهود لتحقيق السلام العادل في المنطقة.