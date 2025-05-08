وثائقي يكشف هوية الجندي الإسرائيلي قاتل شيرين أبو عاقلة

كشف فيلم وثائقي بعنوان "من قتل شيرين؟" من إنتاج منصة زيتيو، وعرض في مدينة نيويورك الأميركية لأول مرة، معلومات جديدة عن هوية الجندي الذي قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة عام 2022 في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وحسب الفيلم، فإن القاتل هو الجندي الإسرائيلي ألون سكاجيو، مبيناً أن الجندي لقي مصرعه الصيف الماضي على يد مقاومين فلسطينيين خلال عملية عسكرية في مدينة جنين أيضا.

وكشف الفيلم معلومات عن مساعي الحكومتين الإسرائيلية والأميركية لإخفاء معلومات تتعلق بظروف اغتيال الزميلة أبو عاقلة وعدم السماح بالوصول إلى القاتل.

وقد تم تصوير الوثائقي، الذي أعده الصحفي الاستقصائي ومراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقا ديون نيسينباوم، في واشنطن والقدس وجنين، ويشمل مقابلات مع مسؤولين متابعين للقضية كعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولين، ومصادر جديدة لم تتحدث علنا عن الظروف والتحقيقات المتعلقة باغتيال شيرين أبو عاقلة.