مقتل جنديين "إسرائيليين" وإصابة آخرين بجراح خطرة بمعارك رفح

أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين وإصابة ضابطين وجنديَين بجراح خطرة خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن جنديين من وحدتي "غولاني" و"الهندسة" قتلا وأصيب ضابطين وجنديَين بجراح خطرة خلال معارك جنوبي القطاع أمس.

والخميس، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن سلسة عمليات جديدة نفذتها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت القسام قوة هندسية إسرائيلية قوامها 12 جنديًا كانت تتجهز للقيام بعملية نسف داخل أحد المنازل محيط مفترق الفدائي بحي التنور شرقي مدينة رفح بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع.

وأضافت أن "الاستهداف أدى لانفجار كبير داخل المنزل ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح"، مؤكدة رصد مقاتليها هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وأوضحت القسام أنه ضمن سلسة عمليات "أبواب الجحيم" تمكن مقاتليها من استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 7 صهاينة بعبوة شديدة الانفجار في محيط مسجد عمر بن عبد العزيز في حي التنور.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار منذ 18 آذار/ مارس المنصرم، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق والتي استمرّت 50 يومًا.