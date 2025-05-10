استشهاد أب وزوجته وأبنائه بقصف خيمتهم في حي الصبرة بغزة

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، إثر غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازخين في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفادت "الخدمات الطبية" في غزة بارتقاء 5 شهداء، بينهم طفلان وامرأة، وإصابة آخرين بقصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين من عائلة "طليب" قرب مسجد عبد الله عزام في حي الصبرة.

وعرف من بين الشهداء:

1- صقر احمد فؤاد طليب

2- هند عمر أبو الكاس "طليب"

3- احمد صقر أحمد طليب

4- حمزة صقر أحمد طليب

5- عبد العزيز صقر أحمد طليب

وتستمر "إسرائيل" في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ582 على التوالي.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ استئناف حرب الإبادة في 18 مارس/ أذار الماضي 2687 شهيداً، و7308 إصابة، ما يرفع عدد الشهداء إلى 52 ألفًا و787 شهيدًا، و119 ألفًا و349 جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا منذ السابع من أكتوبر 2023.