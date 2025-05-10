أكثر من مائة ألف متظاهر يجتاحون شوارع مدريد رفضاً لحرب الإبادة على غزة

شهدت العاصمة الإسبانية اليوم مظاهرة جماهيرية حاشدة هي الأكبر من نوعها منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث خرج أكثر من مئة ألف متظاهر من مختلف المدن والمقاطعات الإسبانية إلى شوارع مدريد، وتجمّعوا في الساحة المركزية بالعاصمة، رافعين صوتهم ضد "حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وردّد المتظاهرون شعارات تطالب بوقف فوري للحرب، ورفع الحصار عن غزة، ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها ضد المدنيين. كما طالب المحتجون الحكومة الإسبانية باتخاذ موقفٍ حازم من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع "إسرائيل"، وفرض عقوبات اقتصادية عليها.

ورُفعت في التظاهرة الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالعدوان، إلى جانب صور الأطفال والضحايا الذين استشهدوا في حرب الإبادة الصهيونية المستمرة منذ شهور، في ظل صمت دولي وصفه المشاركون بـ"المتواطئ".

ونُظمت المظاهرة بدعوةٍ من عشرات الأحزاب والنقابات والجمعيات المناصرة للقضية الفلسطينية، وبمشاركة واسعة من الجاليات العربية والإسلامية، إضافةً إلى حضور لافت لنشطاء إسبان من مختلف الخلفيات السياسية والفكرية، الذين طالبوا حكومتهم بالتحرّك الفوري في المحافل الدولية لوقف الجرائم المرتكبة في غزة.

وتأتي هذه التظاهرة في سياق موجة احتجاجات تجتاح عدداً من العواصم الأوروبية تضامناً مع فلسطين، وسط تصاعد الغضب الشعبي من استمرار الدعم الغربي "لإسرائيل" رغم المجازر اليومية بحق المدنيين، وتزايد الدعوات لعزل "إسرائيل" سياسياً ودبلوماسياّ واقتصادياً.