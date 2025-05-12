ندرة كبيرة بالمعدات الطبية في مشافي غزة

قالت وزارة الصحة إن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ في مستشفيات قطاع غزة تعمل بمعدات وأدوات طبية مستهلكة وأصناف مهمة غير متوفرة.

وأضاف بيان الوزارة الإثنين أن الأقسام بحاجة عاجلة إلى أجهزة الأشعة المتنقلة وأجهزة التخدير وأجهزة طبية تساعد الطواقم الطبية في التدخلات الطارئة للجرحى، لافتةً إلى أن جراحات تخصصية كالعظام والاوعية الدموية والعيون والجراحة العامة لايتوفر لها ارصده من الآلات الجراحية وأوعية العمليات .

ونوه بيان الوزارة إلى أن أقسام المبيت تعاني من عجز كبير في الأسرة الطبية والأدوات المساعدة وعدم توفر أماكن مبيت للجرحى والمرضى، مشيرةً إلى أن أرصدة الغازات الطبية مثل ثاني أكسيد الكربون والإثلين والأوكاسيد رصيدها صفر، كما أن الأقمشة الخاصة العمليات وشراشف الأسرة والأكفان رصيدها صفر.

وقال البيان الحكومي إن إجراءات مكافحة العدوى مهددة جراء نقص أدوات النظافة كالكلور المركز وأنزيمات الغسيل والملح الخشن البلوري وأن الطواقم الطبية العاملة على مدار الساعة لا يتوفر لها إمدادات وقوائم غذائية.

وأكد بيان الوزارة أن النقص الحاد في الأجهزة الطبية واللوازم العامة يزيد من مضاعفة الأزمة المركبة التي تعاني منها المستشفيات وتعيق عمل الفرق الطبية.