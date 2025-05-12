حماس: محاولة ذبح قربان في الأقصى تصعيد خطير يستدعي النفير

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة محاولة المستوطنين ذبح قربان داخل المسجد الأقصى، بعد إدخاله عبر باب الغوانمة، واعتبرت ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقدسية الأقصى ومقدسات الأمة الإسلامية.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، اليوم، أن هذه المحاولة تمثل تطورًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين وغطرستهم، وتستدعي النفير العام والحشد الواسع للتصدي لهذه المخططات الرامية لتدنيس الأقصى وفرض واقع جديد في ساحاته.

وحذرت حماس من سياسة الاحتلال التي تسهل اقتحامات المستوطنين وتسمح لهم بأداء طقوس تلمودية غير مسبوقة في المسجد الأقصى، مشددة على ضرورة استمرار الرباط وتكثيف التواجد في الأقصى لكل من يستطيع الوصول إليه.

ودعت الحركة إلى التصدي بكل بسالة لمخططات المستوطنين وعدوانهم المتواصل، وأشادت بدور حراس المسجد الأقصى الذين نجحوا في إحباط محاولة ذبح القربان ومنع تدنيس المسجد، مجددة تأكيدها على ضرورة مواجهة هذا العدوان الصهيوني الغاشم بكافة السبل المتاحة.