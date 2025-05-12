الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة ينهار وندعو لوقف النار

أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تصريح لقناة الجزيرة مباشر، أن الأسير الإسرائيلي الذي أُطلق سراحه من قطاع غزة كان في حالة صحية جيدة، مؤكداً على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في القطاع.

وأشار المتحدث إلى أن الوضع الإنساني في غزة يوشك على الانهيار التام، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المشدد. ودعا إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لتخفيف المعاناة المتفاقمة لسكان القطاع.

وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وفتح المعابر لإتاحة المجال أمام وصول المساعدات الإغاثية والطبية التي باتت حاجة ملحّة للمدنيين المحاصرين.