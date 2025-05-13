مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين يدين اغتيال الصحفي حسن إصليح داخل مجمع ناصر الطبي

أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) بأشد العبارات جريمة اغتيال الصحفي الفلسطيني حسن عبد الفتاح إصليح، التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تلقيه العلاج في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس. واعتبر المركز الجريمة خرقًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت الطبية.

وأشار المركز في بيانٍ صحفي إلى أن اغتيال إصليح داخل منشأة طبية يعكس سياسة ممنهجة تتبعها قوات الاحتلال لقمع حرية التعبير وطمس الرواية الفلسطينية، ومنع توثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب المركز بفتح تحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة، وفي سلسلة الانتهاكات المتزايدة ضد الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكد أن حملات التحريض العلنية التي تصدرها المنصات الرسمية الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين قد وفرت غطاءً لارتكاب هذه الجرائم، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

ودعا المركز إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الحماية القانونية والميدانية للصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.