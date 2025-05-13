منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعى الشهيد الصحفي حسن إصليح

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الشهيد الصحفي حسن عبد الفتاح إصليح، الذي ارتقى إثر قصف إسرائيلي استهدفه داخل مستشفى ناصر في خانيونس، حيث كان يتلقى العلاج جراء إصابة تعرض لها في قصف سابق استهدف خيمة الصحفيين في المدينة.

وأشار المنتدى في بيانٍ صحفي إلى أن استشهاد إصليح يرفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 215 شهيدًا، في إحصائية تعكس حجم الجرائم الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وأكد المنتدى أن دماء الصحفيين الفلسطينيين الذين قضوا على طريق الحرية ونقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم ستظل منارة للأجيال القادمة، متعهدًا بمواصلة المسيرة على خطاهم رغم كل التحديات.

ودان المنتدى بشدة الصمت الدولي والعجز عن توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، مطالبًا بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الصحافة الفلسطينية، والعمل على تمكين الصحفيين من أداء مهامهم المهنية وفق القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.