تشييع الصحفي الشهيد حسن إصليح في خانيونس وسط مشاعر حزن وغضب

شيّع أهالي مدينة خانيونس، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الصحفي الفلسطيني حسن عبد الفتاح إصليح، الذي استُشهد فجر اليوم جراء استهدافه بطائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء تلقيه العلاج في قسم الحروق بمستشفى ناصر .

وانطلقت مراسم التشييع من أمام مستشفى ناصر، حيث لفّ جثمان الشهيد بالعلم الفلسطيني، وسط حضور واسع من الصحفيين، والنشطاء، وأفراد من عائلته، بالإضافة إلى ممثلين عن الفصائل الفلسطينية

وكان الصحفي إصليح قد أُصيب في السابع من أبريل الماضي جراء قصف استهدف خيمة الصحفيين في خانيونس، وأسفر عن استشهاد عدد من زملائه .

وأثار استشهاد إصليح موجة من الحزن والغضب في الأوساط الصحفية والشعبية، حيث اعتُبر استهدافه داخل المستشفى جريمة مزدوجة تعكس استهتار الاحتلال بالقوانين الدولية والإنسانية .

وباستشهاد الصحفي حسن إصليح، يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 215 صحفيًا، في حصيلة تعكس حجم الاستهداف الممنهج للإعلام الفلسطيني