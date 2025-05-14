كارثة بيئية تلوح في الأفق: بلدية بيت لاهيا تُطلق نداء استغاثة

حذّرت بلدية بيت لاهيا من كارثة صحية وبيئية وشيكة نتيجة التوقف شبه الكامل لعمليات جمع وترحيل النفايات، وسط غياب تام للدعم الإنساني والدولي.

وقالت البلدية، في نداء عاجل اليوم الأربعاء، إن العجز المالي وغياب التمويل يهددان بتوقف الخدمة نهائيًا بعد خمسة أشهر من الاعتماد على آليات بدائية مستأجرة من القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن تدمير معدات البلدية بفعل القصف، ومنع الوصول إلى المكب الرئيسي، وأزمة الوقود الخانقة، ساهمت في تفاقم الأزمة بشكل كبير.

وحذّرت من انتشار الحشرات والقوارض وتزايد احتمالات تفشي الأوبئة، في ظل تلوث بيئي متصاعد وانهيار القطاع الصحي، مما يضاعف معاناة النازحين في مراكز الإيواء.

ودعت البلدية إلى تدخل فوري يشمل إدخال معدات جمع النفايات، وتوفير الوقود، وتغطية التكاليف التشغيلية، إضافة إلى تمكين الوصول الآمن إلى المكب ودعم الطواقم الصحية.

وأكدت البلدية أن استمرار الأزمة دون تحرك عاجل سيقود إلى كارثة إنسانية تهدد صحة وسلامة السكان في المدينة.

وتبلغ كمية النفايات الصلبة في قطاع غزة أكثر من نصف مليون طن، في حين تُقدَّر كمية نفايات الردم والهدم جراء القصف الإسرائيلي بـ 50 مليون في القطاع، ما ألجأ عشرات المواطنين إلى محاولة التخلص منها بالحرق، وفقاً للبروفيسور والمختص البيئي عبد الفتاح عبد ربه.