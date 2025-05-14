الأونروا: 60% من أرصدتنا الدوائية نفدت و "إسرائيل" تمنع دخول الإمدادات 

كشفت د. رحاب القوقا، نائب رئيس برنامج الصحة في الأونروا بإقليم غزة، عن نفاد 60% من أرصدة الوكالة الدوائية، مشيرة إلى أن الوضع ازداد سوءًا منذ مارس الماضي بعد منع إسرائيل إدخال أي مستلزمات إنسانية أو طبية، تنفيذًا لقرار الكنيست بحظر أعمال الأونروا.

جاء ذلك في ندوة نظمها؛ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية للمشاركة في ورشة عمل بعنوان: "واقع المنظومة الصحية في قطاع غزة: التحديات ومواجهة التداعيات".

وأوضحت د. القوقا أن هذا القرار ترك آثارًا كارثية على عمل الوكالة، خاصة بعد تدمير جزء من مخازن الأدوية في شمال القطاع، والتي كانت تخزن فيها أدوية حساسة مثل الإنسولين والتطعيمات.

وأضافت أن الأونروا عملت على تأمين مواقع بديلة للتخزين، كما حاولت استعادة النظام الإلكتروني الخاص بتوثيق الخدمات الصحية ورصد الأمراض المعدية، بما في ذلك مراقبة أي مؤشرات لتفشي أمراض مثل شلل الأطفال.

وأكدت أن الأونروا ركزت بشكل كبير على تقديم الدعم النفسي والعقلي للسكان بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء الحرب والتهجير والإبادة الجماعية، مع التشديد على أهمية التشبيك مع الجهات الأخرى لتقديم الخدمات.

ولفتت إلى أن الأونروا تعمل الآن في 9 عيادات فقط من أصل 22 عيادة كانت تعمل قبل الحرب، بعد تدمير العديد منها بالكامل، كما تقلص عدد الفرق الطبية من 117 إلى 38 فقط، بسبب ظروف الحركة وتحديد الأولويات.

وكشفت عن تسجيل 71 حالة وفاة بين النساء الحوامل نتيجة انهيار النظام الصحي في القطاع، مشيرة إلى أن فرق الأونروا تواصل رصد الأمراض المعدية أسبوعيًا.

وأعربت عن قلقها البالغ تجاه تراجع نسبة الفئة العمرية من 1 إلى 4 سنوات من 10% عام 2022 إلى 8.5% حاليًا، محذرة من مخاطر عدم تسجيل المواليد بسبب تعطل النظام، مما ينذر بكارثة ديموغرافية تؤثر على جميع الفئات العمرية في غزة.