تدهور الحالة الصحية للأسير رجا إغبارية وسط إهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال

أفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير رجا إغبارية يعاني من أوضاع صحية غاية في الخطورة نتيجة الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها أثناء تنقله بين السجون، والتي أسفرت عن كسور في ساقيه منعته من الحركة أو الوقوف بشكل كامل.

وأكد المكتب أن إدارة السجون تواصل سياستها الإهمالية بحق الأسير، حيث لم يتم نقله إلى المستشفى أو تقديم أي علاج طبي أو حتى مسكنات لتخفيف آلامه المبرحة. وأضاف المكتب أن الأسير يعيش في ظروف قاسية وغير إنسانية، إذ يرقد على فرشة متهالكة داخل زنزانة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة، ويعجز عن الذهاب لدورة المياه أو تناول الطعام دون مساعدة.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن الأسير إغبارية يعاني من أمراض مزمنة، منها مشكلات تنفسية، ما يضاعف من خطورة حالته الصحية. كما أوضح أن الاحتلال يمارس بحقه سياسة العزل المتعمد، مما يزيد من معاناته الجسدية والنفسية بشكل ممنهج.

وحمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير رجا إغبارية، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته، ووقف سياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية.