رباب عبد الهادي: الإدارة الأمريكية تحوّل إبادة غزة إلى (إدارة مجاعة) لتشويه الوعي الدولي

قالت رباب عبد الهادي، أستاذة جامعية فلسطينية في الولايات المتحدة، إن السردية الأمريكية تجاه ما يحدث في غزة تهدف إلى تحويل قضية الإبادة إلى "إدارة مجاعة"، مما يساهم في تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية عادلة إلى قضية إنسانية يُراد تحييدها وتشويه الوعي الدولي، خصوصاً في الولايات المتحدة.

وأوضحت عبد الهادي أن المنظور الأمريكي يسعى لتحويل القضية الفلسطينية بأكملها إلى مسألة "شفقة"، معتبرةً أن التجويع ليس إلا أداة استعمارية تاريخية تهدف لإخضاع الشعوب المستعمرة. وأضافت: "أمريكا لطالما استخدمت مصطلح ’الطعام من أجل السلام‘ كذريعة للتدخل والعدوان، والآن تحاول عبر خطة المساعدات توظيف الغذاء للتدخل في غزة وتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية".

تحركات شعبية وطلابية:

وأشارت عبد الهادي إلى وجود تحركات شعبية وطلابية واسعة في الولايات المتحدة احتجاجاً على السياسات الأمريكية تجاه غزة، حيث يخوض العشرات من الطلبة إضرابات عن الطعام استحضاراً لشهداء غزة وتضامناً مع الفلسطينيين. كما لفتت إلى أن هؤلاء الطلاب، بمن فيهم اليهود الرافضون للصهيونية ودولة الاحتلال، دفعوا أثماناً باهظة مثل فقدان منحهم الدراسية ووظائفهم، ومع ذلك يواصلون نضالهم.

انتقادات للسياسات الرسمية:

وأضافت عبد الهادي أن تحركات إدارة ترامب في المنطقة تهدف إلى تهدئة الأجواء الغاضبة داخل أمريكا تجاه دعمه لإسرائيل، مشيرةً إلى أن الاعتقاد الأمريكي بإمكانية هزيمة غزة يتناقض مع الإرادة الشعبية الفلسطينية هناك. كما انتقدت مواقف السلطة الفلسطينية التي، على حد وصفها، "تحرجنا أمام الأنصار الأمريكيين بسبب تقاربها مع الاحتلال".

واختتمت عبد الهادي حديثها بالدعوة إلى الاستمرار في كشف زيف السردية الأمريكية وحشد الجهود الشعبية والطلابية في الولايات المتحدة لدعم غزة وحقوق الشعب الفلسطيني.