عبد العاطي: خطة الإدارة الأمريكية تهدف لعسكرة المساعدات وإطالة أمد المجاعة في غزة

أكد صلاح عبد العاطي، رئيس هيئة حشد للدفاع عن الشعب الفلسطيني، أن الخطة الأمريكية المطروحة لمساعدة غزة تتناقض تماماً مع المبادئ الإنسانية والمنطلقات الأساسية للعمل الإغاثي الدولي، مشيراً إلى أنها تعيد عسكرة المساعدات عبر حماية أمنية من شركات خاصة وبإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة مشابهة للتجربة الأمريكية في العراق.

تحذير من تهجير الشعب الفلسطيني:

وأشار عبد العاطي إلى أن الخطة تمهد لتهجير الشعب الفلسطيني من خلال إقصاء المنظمات الأممية كالأونروا، التي تعمل على توفير الغذاء والتعليم والصحة والبنية التحتية لملايين الفلسطينيين، واستبدالها بمنظومة توزيع غذائي تخدم أهداف الاحتلال. وأوضح أن هذه الخطة تُشرعن قتل الفلسطينيين الذين يرفضون التوجه إلى رفح للحصول على المساعدات، ما يجعلها جريمة حرب تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

رفض دولي للخطة:

وقال عبد العاطي إن رفض المنظمات الدولية للخطة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن هذه الخطة لا تقدم حلاً حقيقياً للمجاعة أو الأزمات الإنسانية، بل تعني إدارة التجويع لتعزيز سيطرة الاحتلال وإضعاف الشعب الفلسطيني. وأكد أن الحديث عن عدم وجود تنسيق بين واشنطن وإسرائيل هو محض افتراء، إذ إن الولايات المتحدة تساهم بشكل مباشر في جريمة الإبادة الجماعية.

الكارثة الإنسانية في غزة:

وأضاف عبد العاطي أن سكان قطاع غزة يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتفاقم المجاعة ويزداد الخوف والترهيب جراء سياسات الاحتلال، التي تهدف لجعل غزة بيئة غير صالحة للحياة. وأعرب عن قلقه من استغلال الظروف المأساوية للسكان لفرض شركات ومؤسسات تدير الحرب والتجويع بدلاً عن إسرائيل.

دعوة لتحرك دولي:

ودعا عبد العاطي إلى تشكيل تحالف دولي إنساني يفرض على دول العالم اتخاذ إجراءات إجبارية لوقف الحرب وفتح ممرات إنسانية آمنة تضمن تدفق المساعدات للسكان المدنيين. وأكد أن التحركات الدولية الحالية على أهميتها لا تزال قاصرة عن وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.