خريشة لـ"الرسالة": سلوك السلطة الأمني يستهدف المقاومة ويُضعف المناعة الوطنية

أكد الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية تُصرّ على عزل نفسها عن المجتمع الفلسطيني من خلال سلوكها الأمني المتكرر، الذي يستهدف المقاومة وقوى الصمود.

وقال خريشة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن هذا السلوك "يعكس نهجًا سياسيًا عقيمًا ما زال يراهن على التسوية والمفاوضات، رغم فشل هذا الخيار منذ سنوات"، مشيرًا إلى أن ما تقوم به السلطة على الأرض لا يُفسَّر إلا على أنه إضعاف للمناعة الوطنية الداخلية، والنيل من صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

واعتبر خريشة أن الاستمرار في ملاحقة المقاومين واعتقالهم، والتضييق على الحاضنة الشعبية للمقاومة، قد يفتح الباب أمام حالة من الفوضى والانقسام الداخلي، تصل إلى حدّ الحرب الأهلية، وهو أمر يصبّ في مصلحة الاحتلال ويضرب وحدة شعبنا الوطنية.

ودعا خريشة كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف في وجه هذه السياسات، والعمل على حماية وحدة الصف الوطني، وتغليب خيار المقاومة باعتباره الخيار المجمع عليه شعبيًا.