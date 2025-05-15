حماس تدعو لأيام غضب شعبي ضد الإبادة في غزة وتطالب بتحرك دولي لوقف المجازر ومحاسبة الاحتلال

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى حراك شعبي واسع خلال الأيام القادمة، احتجاجاً على تصاعد المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الجرائم المتواصلة تستوجب تحركاً دولياً حازماً لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر مروعة عبر القصف العنيف على الأحياء السكنية وخيام النازحين والمراكز الصحية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 120 مدنياً منذ فجر اليوم، بينهم عائلات أبيدت بالكامل في مشاهد وصفتها بـ"القتل الجماعي الوحشي".

وأكدت الحركة أن رئيس وزراء الاحتلال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو يستخدم الحصار وسلاح التجويع ضمن سياسة الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن ما يجري يمثل "جريمة حرب موصوفة ووصمة عار في جبين العالم الصامت".

وطالبت حماس بفرض عقوبات دولية على الاحتلال، ووقف كل أشكال الدعم المقدم له، داعية الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحويل أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة إلى "أيام غضب شعبي وفعاليات واسعة" للضغط من أجل وقف الحرب وفضح الجرائم الإسرائيلية.