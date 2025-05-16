مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الدموي على قطاع غزة، لليوم الـ585، مع تصعيد مكثف للاستهدافات الجوية والمدفعية، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، وتدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات.

ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 53,010 شهيدًا وأكثر من 119,998 إصابة. وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استُشهد 136 مواطنًا، بينهم 83 جنوبي القطاع و37 شماله و16 وسطه.

استهدافات مكثفة شمال وجنوب القطاع

شهدت مناطق عدة في قطاع غزة قصفًا متواصلاً منذ منتصف الليل. وتركزت الغارات على المناطق الغربية من شمال القطاع، حيث استُهدف منزل لعائلة "طه" في مخيم جباليا، ومنزل آخر لعائلة "التتري" في شارع العجارمة. كما ارتقى شهداء وأصيب آخرون جراء استهداف بيت لاهيا ومحيطها، إضافة إلى استهداف خيمة نازحين في مواصي خان يونس.

استهداف المدنيين والمرافق الصحية

استشهد المواطن وائل أبو خاطر في خان يونس متأثرًا بإصابته، فيما ارتقت المواطنة نضال الغول وطفلها زين خلال قصف عيادة التوبة في جباليا. كما نفذ الاحتلال مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد 15 مواطنًا، بينهم 11 طفلًا وامرأة.

القصف يستهدف البنية التحتية الصحية

أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن العدوان الإسرائيلي أخرج 38 مستشفى من الخدمة، إضافة إلى عشرات المراكز الصحية. وأشار إلى أن الاحتلال يهدف لتدمير البنية التحتية الصحية وفرض واقع مأساوي على سكان القطاع.

نداءات استغاثة دولية

في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، تواصل الجهات الفلسطينية إطلاق مناشدات للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط على الاحتلال من أجل وقف العدوان، وتوفير الحماية للمدنيين المحاصرين.