شهداء ومصابون في قصف "إسرائيلي" متواصل على قطاع غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ61 على التوالي، عدوانه وحرب الإباد على قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق المواطنين.

وأفاد مراسلنا باستشهاد الشاب رباح عبد المجيد العمور، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على بلدة الفخاري شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وقال إن الطفل عطوة عبد الله العمور استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في قصف مركبة أمس في بلدة الفخاري شرقي خان يونس.

وأوضح أن مواطنين استشهدا وأصيب آخرين، في قصف من مسيرات إسرائيلية على مواطنين في محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن شرقي خان يونس.

وأضاف أن خمسة مواطنين أصيبوا، بينهم طفلة وفتاة وامرأة حامل في قصف خيمة لعائلة سلامة قرب أبراج طيبة غربي خان يونس.

وأشار إلى وقوع إصابات ومفقودين، إثر قصف جوي إسرائيلي على منزل شرقي جباليا شمالي القطاع.

وذكر أن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية شمالي القطاع، وفجّٕر روبوتا مفخخا شرق منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا.

وفي وسط القطاع، أصيب مواطنون، في قصف من طائرة مروحية على خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وأفاد مراسلنا بأن الطيران المروحي أطلق النار على بلدة وادي السلقا جنوب شرقي مدينة دير البلح.

وأوضح أن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة أبو هولي وأبو العجين والجعفراوي وسط إطلاق نار مكثف جنوب شرقي دير البلح.

ولفت إلى أن اشتباكات وقعت في منطقة أبو العجين جنوب شرقي المدينة.

ومساء الجمعة، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس.

والشهداء هم: خليل فؤاد خليل منصور، زوجته ختام احمد محمد الجعابير وابنته سما خليل فؤاد منصور.

ومنذ 18 آذار/مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

واستشهد منذ 18 مارس 2985 مواطنًا وأصيب 8173 آخرين، جلهم من النساء والأطفال. وفق وزارة الصحة بغزة

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت نحو 173 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.