(علماء العراق) يطالبون القمة العربية بموقف حاسم نصرة لغزة

طالب جمعية علماء العراق؛ زعماء الدول العربية المشاركين في القمة المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد؛ بموقف عربي وإسلامي حاسم نصرة لغزة؛ ورفضا لمخطط التهجير الذي يستهدف وجودها.

وقال رئيس الجمعية خالد الملا لـ"الرسالة نت"، "لا معنى ولا طائلة لأي موقف عربي يتجاوز معاناة مليوني و500 ألف فلسطيني؛ يرغب شيطان العصر بتهجيرهم من أرضهم".

وأوضح أن العدوان الصهيوني لن يتوقف على حدود غزة؛ "دولتهم في أحلامهم وتملودهم؛ أن تمتد حتى بلاد الرافدين؛ وجميع الدول العربية ستجد نفسها أمام أطماع الاحتلال".

ودعا الملا لموقف عربي تاريخي يمسح عار الصمت طيلة الأشهر الماضية من إبادة غزة: "الجميع اليوم أمام اختبار تاريخي وإنساني وأخلاقي، ولن يكون بمنأى عن صمته تجاه ما يجري".

وشددّ الملا على أن المقاومة تمثل نبض الشعوب في المنطقة؛ "وقمة العراق يجب أن تتوائم مع تطلعات ومطالب شعوب المنطقة".

وأوضح أن خطورة هذه القمة يأتي بعد خطوات من محاولات أمريكية لتحقيق التطبيع بين دول في المنطقة والاحتلال "الجميع يهرول ليصافح اليد القاتلة لأبناء شعبنا في فلسطين؛ الجميع يعتقد أن خلاصه على يد دولة الاجرام؛ ويجب على هذه القمة أن تضع النقاط على الحروف".

وتنعقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد؛ قمة عربية بمشاركة عدد من الزعماء العرب؛ وممثلين عن زعامات دول عربية أخرى؛ في ظل مقاطعة لحضور عدد من الرؤوساء العرب.