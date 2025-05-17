22 ألف نازح و600 منزل مدمر جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها الواسع على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ117 على التوالي، مع تصعيد غير مسبوق في عمليات التدمير والتجريف التي تهدف إلى تغيير هوية المخيم ومعالمه بالكامل.

وأسفرت الاعتداءات عن نزوح قسري لأكثر من 22 ألف مواطن من المخيم ومحيطه، بعد أن هدمت قوات الاحتلال نحو 600 منزل بشكل كامل، وألحقت أضرارًا جزئية ببقية المنازل، مما جعلها غير صالحة للسكن. كما تواصل قوات الاحتلال حصارها المشدد للمخيم، مانعة السكان من العودة إلى منازلهم، مع استمرار عمليات القصف والتجريف.

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى استشهاد 43 مواطنًا منذ بدء العدوان في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وتدمير 3250 وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا أو حرقها. كما تستهدف قوات الاحتلال 93 مبنى آخر للهدم، تضم قرابة 300 وحدة سكنية، في سياق مخططها لإعادة تشكيل المخيم بشكل قسري.

يعيش المخيم حالة إنسانية كارثية في ظل انقطاع المياه والكهرباء ونقص حاد في الطعام والخدمات الأساسية للأطفال، مع توقف المدارس والمرافق الصحية. كما حوّلت قوات الاحتلال العديد من المنازل والمنشآت إلى ثكنات عسكرية، واعتقلت 342 فلسطينيًا، وأخضعت العشرات للتحقيق الميداني.

اللجنة الإعلامية في مخيم جنين دعت إلى مواصلة تسليط الضوء على جرائم الاحتلال، وإسناد النازحين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، في ظل الأوضاع المتفاقمة التي يعاني منها الأهالي.