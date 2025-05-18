يونيسيف: أطفال غزة يواجهون قصفا متواصلا ويحرمون من الغذاء

قالت منظمة الأمم المتحدة للأطفال "يونيسيف"، إن الأطفال في غزة يواجهون قصفا متواصلا ويحرمون من السلع الأساسية والخدمات والرعاية المنقذة للحياة مُنذ بداية الحرب على غزة.

وأضافت المنظمة في تصريح تابعته "الرسالة نت"، اليوم الأحد، أن الوضع تدهور في غزة بشكل كبير خلال آخر شهرين بسبب الحصار المفروض على القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وفي تصريحا لها أمس، قالت "يونيسيف" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل ما لا يقل عن 45 طفلاً في قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين.

وحذرت "اليونيسيف" في تصريحات صحفية، من أن قطاع غزة بات "مكاناً قاتلاً للأطفال" على مدى الـ19 شهراً الماضية، مبينة أنه لا توجد في القطاع أماكن "آمنة".

وأوضحت أن الأطفال يُقتلون ويُشوهون في المستشفيات والمدارس والملاجئ وفي الخيام المؤقتة "وحتى بين أحضان آبائهم".