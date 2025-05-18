حماس لـ "الاحتلال": جدار الحدود الشرقية مع الأردن لن يحميكم

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن مصادقة كابينيت الاحتلال على بناء جدار أمني عند الحدود الشرقية مع الأردن، "لن يشكل له حماية من تداعيات جرائمه وبطشه المتصاعد ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وقالت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن مخططات الاحتلال الاستيطانية ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على طريق المقاومة كسبيل ناجع لتحرير فلسطين.

وأردفت: "فشلت مشاريع الجدار الأمني التي بناها الاحتلال سابقا، في مواجهة المقاومة وغضب شعبنا الذي لا ينطفئ إلا بطرد المحتل واستعادة حقوقه التاريخية، ونؤكد أن هذا الفشل سيتكرر أيضا مع الجدار الأمني الجديد".

وأكملت "حماس": "أمام مخططات الاحتلال وجرائمه المتزايدة، ندعو إلى موقف عربي وإسلامي موحد وقوي وضاغط على الاحتلال لإفشال مشاريعه الاستعمارية، ومخططاته بالتوسع والسيطرة في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، صدق على خطة لإقامة "حاجز أمني على الحدود الإسرائيلية الأردنية".