الغرف التجارية في غزة تحذر من عسكرة المساعدات وتدعو إلى حماية القوافل الإنسانية

أعربت الغرف التجارية في قطاع غزة عن قلقها الشديد إزاء المحاولات الجارية لفرض آليات جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، خارج الأطر الوطنية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الآليات تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وتفتح الباب أمام عسكرة العمل الإغاثي.

وأشارت في بيان وصل "الرسالة نت" لها أن دفعة من المساعدات ستصل اليوم إلى القطاع، داعية جميع المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية والأخلاقية، وعدم التعرض لتلك القوافل أو محاولة الاستيلاء على أي من محتوياتها، حفاظاً على حقوق المواطنين وصوناً للعمل الإنساني من أي استغلال.

وأكدت الغرف رفضها للخطة الإسرائيلية الأمريكية التي تهدف إلى حصر توزيع المساعدات من خلال شركة أمريكية في منطقتي موراغ ورفح فقط، مع استثناء شمال القطاع ومدينة غزة والمنطقة الوسطى. ووصفت الخطة بأنها تمثل انتهاكاً خطيراً للواقع الفلسطيني، وتمسّ بعدالة التوزيع، وتُقصي المؤسسات الوطنية والدولية العاملة على الأرض.

وأضافت أن الاحتلال يسعى لاختبار الموقف الفلسطيني حتى يوم الأحد المقبل من خلال هذه الآلية، وهو ما يتطلب موقفاً وطنياً موحداً لإفشال المخطط، والتأكيد على أن الكرامة والحقوق الإنسانية ليست محل مساومة.

وثمّنت موقف مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني الرافض لهذه الآلية، داعية جماهير الشعب إلى التعاون الكامل والمساهمة في حماية القوافل الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها بعدالة.

وفي ختام بيانها، ناشدت الغرف التجارية المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته في منع استخدام المساعدات كأداة ضغط سياسي، ووقف سياسة العقاب الجماعي بحق سكان غزة.