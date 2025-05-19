الإعلام الحكومي: مساعدات الاحتلال لا تلبي 0.02% من الاحتياجات اليومية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال [الإسرائيلي] يروّج لإدخال 9 شاحنات محملة بمكملات غذائية للأطفال، في حين أن القطاع المحاصر منذ أكثر من 80 يومًا بحاجة إلى 500 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأوضح المكتب أن غزة تحتاج إلى 44,000 شاحنة مساعدات ووقود منذ بدء الحصار، بينما ما يُسمح بإدخاله اليوم لا يمثل سوى 0.02% من هذا الرقم.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ومنع إدخال أي مواد غذائية أو وقود، في سياسة تجويع ممنهجة تستهدف 2.4 مليون مدني، مما يعمق الأزمة الإنسانية.

وحمّل المكتب الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لفتح المعابر دون قيد أو شرط وإدخال الاحتياجات الضرورية فورًا لتجنب كارثة إنسانية أكبر.