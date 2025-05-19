القسام: استهداف 3 آليات للاحتلال في كمين مركب شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ مجاهديها كمينًا مركبًا استهدف قوات الاحتلال [الإسرائيلي] في منطقة "العطاطرة" غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، يوم الجمعة 16 مايو 2025.

وأوضحت الكتائب أن مجاهديها استهدفوا ثلاث آليات للاحتلال باستخدام عبوتي "شواظ" وقذيفة "تاندوم"، قبل الاشتباك مع قوة صهيونية أخرى بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف العدو.

وأضافت القسام أن مجاهديها رصدوا هبوط طيران مروحي تابع للاحتلال لإخلاء المصابين، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار الرد على العدوان المستمر ضد قطاع غزة.