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يائير غولان: قتل الأطفال كهواية يجعل (إسرائيل) دولة منبوذة

يائير غولان: قتل الأطفال كهواية يجعل (إسرائيل) دولة منبوذة
يائير غولان: قتل الأطفال كهواية يجعل (إسرائيل) دولة منبوذة

الرسالة نت

انتقد زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، بشدة سياسات الحكومة الحالية، محذرًا من أن ممارساتها الوحشية ضد المدنيين تقود (إسرائيل) نحو العزلة الدولية.

وقال غولان: "الدولة العاقلة لا تشن حروبًا ضد المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تتخذ من ترحيل السكان هدفًا لها." وأضاف أن هذه السياسات تدفع بـ(إسرائيل) إلى مصاف الدول المنبوذة عالميًا.

ووصف غولان الحكومة بأنها "مليئة بأشخاص تحركهم مشاعر الانتقام وتنعدم لديهم الأخلاق"، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يشكل خطرًا على مستقبل (إسرائيل) وعلاقتها بالمجتمع الدولي.

 

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إسرائيل قتل الأطفال دولة منبوذة

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