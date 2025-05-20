حماس: قناة العربية تضلل الرأي العام وتشوّه المقاومة

وصف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما ورد في تقرير بثّته قناة "العربية الحدث"، بـ"محاولة رخيصة لتشويه صورة المقاومة وتضليل الرأي العام، في ذروة المأساة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة جرّاء القصف والمجاعة والحصار".

وأضاف المصدر في تصريح تابعته "الرسالة نت": "أن الزجّ بأسماء قيادات في حركة حماس في مزاعم عن صراعات داخلية أو "سباق على القيادة"، في هذا التوقيت بالذات، لا يخدم سوى أجندات مشبوهة، تتقاطع بشكل واضح مع أهداف الاحتلال في استهداف وحدة الحركة وتشويه صورة قياداتها الميدانية والسياسية.

وأشار إلى أن نهج قناة العربية "كان ولا يزال يتماهى مع رواية الاحتلال، ويمارس التحريض ضد المقاومة، وهو ما بدا جليًّا منذ اللحظة الأولى للحرب، في تغطياتها ومضامينها المنحازة".

وقال المصدر: "بينما يتعرّض شعبنا للإبادة والتجويع، تنشغل قناة العربية وأخواتها للأسف بصناعة روايات مفبركة لا أساس لها، بدلًا من الانحياز لمعاناة الضحايا ودعم صمودهم في وجه العدوان"

ودعا المصدر المؤسسات الإعلامية إلى تحرّي الدقة والمهنية، واحترام المعايير الأخلاقية، والكفّ عن بثّ تقارير مشبوهة ومفخّخة، تخدم الاحتلال، وتشكك في عدالة القضية الفلسطينية وصدقية خيار المقاومة.