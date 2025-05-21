9 شهداء و60 إصابة إثر قصف سوق شعبي بحي الدرج

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، يوم الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف سوقًا شعبيًا قرب موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد 9 مواطنين وإصابة العشرات، باستهداف طائرات الاحتلال سوقًا شعبيًا قرب موقف جباليا بحي الدرج.

وأشار الدفاع المدني، إلى أنه انتشل 8 شهداء بينهم طفلة، وأكثر من 60 إصابة، نتيجة قصف إسرائيلي بالقرب من موقف جباليا.

وفي ذات السياق، أوضحت مصادر طبية، أن 52 شهيدًا ارتقوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.

وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 3427 مواطنًا وإصابة 9647 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية قطرية.