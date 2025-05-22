شحيبر لـ (الرسالة): 90 شاحنة مساعدات وصلت إلى المخابز في جنوب ووسط القطاع

أعلن رئيس جمعية شركات النقل، ناهض شحيبر، عن وصول 90 شاحنة مساعدات إلى جنوب ووسط قطاع غزة، من أصل 92 شاحنة، وُزّعت على المخابز المعنية في تلك المناطق، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 11 أسبوعًا من الحصار والتوقف.

وأوضح شحيبر في تصريح لـ"الرسالة"، أن الشاحنات التي وصلت تضم 75 شاحنة محمّلة بالطحين، 12 شاحنة تحتوي على مكملات غذائية، 5 شاحنات مقدّمة من اللجنة الإماراتية تضم سكرًا ومواد غذائية متنوعة.

وأكد أن الشاحنات ستعود صباح الغد لنقل دفعة جديدة من المساعدات، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي تنسيق لدخولها إلى المناطق الشمالية من القطاع، التي تشهد أوضاعًا إنسانية أكثر تدهورًا.

وثمّن شحيبر وعي المواطنين في توزيع المساعدات، داعيًا إلى استمراره لضمان وصول الدعم الإغاثي إلى مستحقيه، وقطع الطريق على أي محاولات لتجويع السكان أو تهجيرهم قسرًا.