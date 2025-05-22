(إسرائيل) قتلت 16,503 طفلاً في حرب الإبادة على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة بلغ حتى الآن 16,503، في واحدة من أشد الجرائم دموية في تاريخ الاحتلال.

وأوضحت الوزارة أن الشهداء توزعوا على الفئات العمرية المختلفة على النحو التالي:

الرضع (أقل من عام): 916 شهيدًا.

الأطفال (1–5 أعوام): 4,365 شهيدًا.

الأطفال (6–12 عامًا): 6,101 شهيدًا.

الفتية (13–17 عامًا): 5,124 شهيدًا.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا العدد يعكس حجم الجريمة المرتكبة بحق الأطفال الأبرياء في غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف العدوان المستمر.

تأتي هذه الإحصائية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع، الذي يفاقم المأساة الإنسانية وسط صمت دولي وانعدام المحاسبة للاحتلال على جرائمه المتواصلة.