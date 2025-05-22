استهداف مستمر لمستشفى العودة يُخرج غرفتي عمليات عن الخدمة ويهدد خزانات الوقود

أفاد الدكتور محمد صالحة، مدير مستشفى العودة في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في استهداف المبنى الشرقي للمستشفى حتى اللحظة، مما أسفر عن تدمير الطابق الثالث المخصص للجراحات التخصصية، واستهداف العيادات الخارجية التي أُنشئت بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور صالحة أن القصف أدى إلى خروج غرفتي عمليات عن الخدمة، مما تسبب في تراجع قدرات المستشفى بنسبة 50%. وأشار إلى مخاوف جدية من امتداد النيران إلى خزانات الوقود، ما ينذر بكارثة إنسانية في حال وقوع انفجار.

وأضاف أن استمرار الاستهداف يهدد سلامة المرضى والكوادر الطبية، ويعيق تقديم الخدمات الصحية في ظل أزمة طبية حادة يعاني منها القطاع.

ودعا الدكتور صالحة المجتمع الدولي والمنظمات الصحية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات المستمرة على المرافق الطبية وضمان حماية الطواقم والمرافق الصحية في غزة.