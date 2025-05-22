مكتب إعلام الأسرى يدين حملة اعتقالات الاحتلال بحق محرري صفقة(طوفان الأحرار)

أدان مكتب إعلام الأسرى، في تصريح صحفي، حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من الأسرى المحررين ضمن صفقة "طوفان الأحرار" في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأكد المكتب أن هذه الاعتقالات تمثل خرقًا صارخًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية الأسرى المحررين من إعادة الاعتقال التعسفي.

ودعا مكتب إعلام الأسرى الوسطاء الذين رعوا صفقة التبادل إلى التدخل العاجل، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لضمان الإفراج الفوري عن الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، ووقف هذه الانتهاكات التي تتعارض مع الالتزامات الدولية.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات تؤكد تنصل الاحتلال من التزاماته، وعدم احترامه لأي اتفاقات، مما يستوجب تحركًا فوريًا من كافة الجهات المعنية لوقف هذه التجاوزات.