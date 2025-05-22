حماس تدين جريمة تعذيب الأسير عمرو عودة حتى الشهادة داخل معسكر "سديه تيمان"

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي أدّت إلى استشهاد الأسير الفلسطيني عمرو حاتم عودة (33 عامًا) من قطاع غزة، داخل معسكر "سديه تيمان"، نتيجة التعذيب الوحشي والظروف اللاإنسانية التي يُحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون.

وفي تصريح صحفي صدر عنها، أكدت الحركة أن الاحتلال يرتكب جرائم قتل بطيء ممنهجة بحق الأسرى في سجونه، من خلال التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمانهم من الطعام والماء والرعاية، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية وأبسط المبادئ الإنسانية.

وحذّرت "حماس" من أن حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين باتت في خطرٍ حقيقي في ظل سياسة التنكيل والإهمال التي يتعرضون لها، مشيرة إلى أن استشهاد الأسير عودة يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 70 أسيرًا على الأقل منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على غزة، بينهم 44 أسيرًا من القطاع ممن عُرفت هوياتهم.

واعتبرت الحركة أن هذه الجريمة تفضح مجددًا وجه الاحتلال الإرهابي، الذي لا يلتزم بأي من اتفاقيات جنيف ولا يعترف بحقوق الأسرى التي كفلها القانون الدولي الإنساني.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وكل أحرار العالم، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والضغط الفوري على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية، ومحاسبة المسؤولين عنها.