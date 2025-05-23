عائلة مُسحت من السجل المدني.. 11 شهيداً في مجزرة بخانيونس

استشهد 11 فلسطينياً من عائلة واحدة مُسحت من السجل المدني صباح اليوم الجمعة، في مجزرة جديدة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزل الشيخ رمضان الدغمة في بلدة عبسان شرق خانيونس، ما أسفر عن ارتقاء 11 فرداً بينهم أطفال ونساء، وأصيب أخرون بجراح خطيرة.

وعُرف من الشهداء: علاء رمضان الدغمة، صلاح الدغمة وأبناؤه الثلاثة، خليل رمضان الدغمة وزوجته وأبنائه الاثنين، خليل الدغمة، عصام الدغمة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه المكثف للمدنيين في جميع مناطق قطاع غزة لليوم الـ593 على التوالي، مُصعداً من حربه على المدنيين من جميع الجوانب أمام مرأى العالم ووسط صمتٍ مريع.

وخلال الأسبوع الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن 2200 عائلة أُبيدت بالكامل، راح ضحيتها 6350 شهيداً، حيث مُسحت هذه العائلات نهائيًا من السجلات المدنية.

وبيَّن أن أكثر من 5120 عائلة لم يتبق منها سوى فرد واحد، حيث فقدت هذه العائلات ما يزيد على 9351 من أبنائها.