عائلات الأسرى "الإسرائيليين" تطالب بوقف الحرب وعودة أبنائهم

طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم الجمعة، بضرورة الحكومة الإسرائيلية وقف الحرب على قطاع غزة، وإعادة جميع الأسرى المحتجزين فيها.

وقالت "الهيئة" في تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، يؤججون الحرب ويعرضون حياة 58 أسيرًا للخطر.

ودعت في التصريحات للخروج إلى الشوارع والمطالبة بوقف الحرب وإعادة جميع الأسرى.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين، قد طالبت "نتنياهو" في وقت سابق، بعدم توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، والإسراع في إبرام صفقة لإعادة أبنائهم المحتجزين في القطاع.

ونبَّهت من فقدان جثامين الأسرى القتلى واحتمال تحولهم لمفقودين بسبب القصف وانهيار الأنفاق وتغيرات تضاريس الأرض، وانقطاع الاتصال مع قيادة المقاومة التي تؤمن احتجازهم.