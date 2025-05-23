شبكة المنظمات: الاحتلال يوفر غطاءً لجرائم السطو ونرفض استبدال المنظومة الأممية بشركات أمنية

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الجمعة، قيام مجموعة من قطاع الطرق، بسرقة شاحنات تحمل الدقيق للأهالي في قطاع غزة.

وقالت الشبكة، في تصريح صحفي وصل"الرسالة نت"، إن مجموعة من قطاع الطرق المسلحين، تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي، قامت بالسطو على قافلة تضم 17 شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي على طريق صلاح الدين، وسرقة طعام الأطفال والعائلات التي تعاني من قسوة الجوع، علماً بأن تلك الشاحنات كان من المفترض أن ترسل إلى المخابز في محافظتي غزة والشمال.

وأدانت الشبكة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من فرق تأمين المساعدات وسط القطاع، مما أدى استشهاد وإصابة عدد منهم، وهذا يؤكد أن الاحتلال يوفر غطاءً لجرائم السطو والسرقة.

وأشارت إلى أن ما دخل قطاع غزة من شاحنات للمساعدات الإنسانية خلال الأيام الأربعة الماضية، لا تتجاوز 119 شاحنة ضمن أصناف محددة، وهي في إطار تضليل وتحايل الاحتلال على الضغوط الدولية المطالبة برفع الحصار.

ودعت الشبكة، كافة قطاعات شعبنا الفلسطيني، خاصة العائلات والعشائر، للتصدي لهذه الظاهرة الخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط الجدي والحقيقي على الاحتلال لفتح المعابر أمام دخول المساعدات، وتأمين وصولها إلى مستحقيها.

وأكدت الشبكة، ضرورة استمرار عمل منظومة العمل الإنساني من خلال الأمم المتحدة، والمنظمات الأهلية الفلسطينية والدولية، والتي عملت منذ بدء العدوان من أجل الاستجابة الإنسانية، لاحتياجات شعبنا الناتجه عن العدوان والحصار الإسرائيلي.

وشددت الشبكة، على رفضها الشديد لاستبدال الاحتلال هذه المنظومة بشركات أمنية، بهدف فرض النزوح القسري لأهلنا في مدينة غزة وشمال القطاع تجاه الجنوب من خلال معابر وحواجز أمنية.