52 شهيدًا... مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

لا تزال غزة تنزف تحت وطأة الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مختلف أنحاء القطاع، في تصعيد واضح وخرق لاتفاق وقف إطلاق النار. فجر السبت، ارتقى 52 شهيداً بينهم نساء وأطفال، جرّاء قصف عنيف طال مناطق متفرقة من غزة.

وتوزعت حصيلة الشهداء على 29 شهيداً في جنوب القطاع، و10 في مدينة غزة، و6 وسط القطاع، و6 في شماله، في يوم دامٍ يضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين.

آخر تحديثات وزارة الصحة تشير إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 53,901 شهيداً، بينهم آلاف النساء والأطفال، إضافة إلى 122,593 إصابة.

الاحتلال استهدف شمال القطاع بغارات مكثفة على بيت لاهيا ومخيم جباليا، حيث نُفّذت عمليات نسف لمنازل المدنيين، في حين شهدت منطقة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب القطاع استهدافاً مدفعياً مكثفاً أدى إلى استشهاد الداعية حمادة العامودي وزوجته، وإصابة آخرين.

وفي منطقة الحكر بمدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد خمسة مواطنين من عائلة أبو عمرة، بينهم عيد محمود سيد أبو عمرة (73 عاماً)، وحسام عبد المجيد أبو عمرة (38 عاماً)، جراء استهداف محل تجاري.

هذا التصعيد المتجدد يكشف عن نوايا الاحتلال في تكثيف عدوانه على المدنيين والبنية التحتية للقطاع، رغم الجهود الدولية لفرض هدنة. غزة تواجه مجدداً تصعيداً يهدد حياة مئات الآلاف من سكانها، في ظل صمت دولي مخزٍ أمام المجازر اليومية.