الأونروا: سكان غزة على شفا كارثة إنسانية بسبب تأخر المساعدات

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة تأخر دخول المساعدات الإنسانية الضرورية، مؤكدة أن الوضع لم يعد يحتمل أي تأخير إضافي.

وقالت الأونروا في بيان لها إن سكان القطاع يعيشون في ظروف كارثية نتيجة الحصار المستمر، وإن السبيل الوحيد لمنع تفاقم الأوضاع هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومستمر.

وأشارت الوكالة إلى أن القطاع بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا، تديرها الأمم المتحدة ووكالاتها، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأكدت الأونروا أن استمرار الحصار ومنع المساعدات يهدد حياة ملايين الفلسطينيين، خاصة مع انهيار الخدمات الأساسية ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى القطاع دون تأخير.

الوضع الإنساني في غزة يتطلب استجابة دولية فورية لضمان بقاء السكان على قيد الحياة وتخفيف معاناتهم اليومية المتزايدة