مركز حقوقي: نحو 7 مدنيين فقدوا بالقرب من مركز المساعدات برفح

قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، إن عددا من المواطنين فقدوا بعد توجههم عصر الثلاثاء، إلى إحدى نقاط توزيع المساعدات الأمريكية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكد المركز، في بيان وصل "الرسالة نت"، إن ما يقرب من 7 مواطنين لم يعودوا من مكان توزيع المساعدات ولا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة عن مصيرهم.

ولفت البيان إلى أن المركز يسعى لاستكمال عمليات توثيق حالات المفقودين ويدعو الأهالي للتواصل والإبلاغ عن أبنائهم المفقودين.

وحمل المركز الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة ونطالب بالكشف الفوري عن مصير المفقودين وضمان حماية آمنة وعادلة لعمليات توزيع المساعدات الإنسانية.

وحذر من خطورة تكرار مثل هذه الحوادث في ظل الفوضى الأمنية وغياب ضمانات الحماية للمدنيين.

وبعد تجمع عشرات الآلاف من المدنيين بالقرب من مركز مساعدات أمريكي في رفح جنوب القطاع، اطلق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقذائف الدبابات قرب نقطة المساعدات، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 46 جريحاً.