الصحة: مؤشرات كارثية تعصف بالمشهد الصحي في غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من "مؤشرات كارثية" تعصف بالمشهد الصحي والإنساني في قطاع غزة، بعد 600 يوم على حرب الإبادة الجماعية المستمرة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، بأن 22 مشفى خرجت عن الخدمة من أصل 38 مستشفى في قطاع غزة. مبينة أن 47% من قائمة الأدوية الأساسية و65% من قائمة المستهلكات الطبية رصيدها صفر.

ولفتت النظر إلى أن 30 مركز رعاية أولية، فقط، تعمل حالياً من أصل 105 مراكز. موضحة أن نسبة إشغال الأسرة تجاوز 106%.

ونبهت "وزارة الصحة" إلى أن 50 غرفة عمليات تعمل حاليًا في ظروف كارثية، من أصل 104 غرف.

وقالت إن 41% من مرضى الفشل الكلوي توفوا خلال الحرب، و477 مريضًا توفوا ممن ينتظرون السفر للعلاج بالخارج. مؤكدة أن "60 طفلًا توفوا جراء سوء التغذية".

ودمّرت قوات الاحتلال 25 محطة أوكسجين من أصل 34 محطة في قطاع غزة؛ "لتبقى فقط 9 محطات تعمل بشكل جزئي". منوهة إلى أن 12 جهاز تصوير مقطعي تم تدميرها من أصل 19 جهازًا.

وتابعت الصحة: "7 أجهزة رنين مغناطيسي دُمرت بالكامل ليصبح قطاع غزة خالٍ من أجهزة الرنين التشخيصية". لافتة النظر إلى "عجز كبير في أجهزة التصوير الطبي".

وأكملت: "49 مولد كهرباء فقط من أصل 110 تعمل في مستشفيات القطاع؛ وهي بحاجة عاجلة للصيانة وتعزيز أرصدة الوقود".