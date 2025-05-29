الصحة: 13 شهيدًا بينهم أطفال ونساء منذ فجر اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه العدوانية على قطاع غزة، مستمرًا في ارتكاب المجازر بحق المدنيين لليوم الثالث والسبعين على التوالي منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأسفر القصف الإسرائيلي المكثف منذ فجر الخميس عن ارتقاء 13 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، في مناطق متفرقة من القطاع.

في خان يونس جنوب القطاع، استشهد المواطن محمد عاشور وزوجته وعد الفرا التي كانت حاملًا، نتيجة استهداف منزلهم.

وفي شمال القطاع، ارتقى سبعة شهداء بينهم طفلتان، وأصيب عشرة آخرون، جراء قصف إسرائيلي على منزل عائلة عزام وروضة أطفال في بلدة جباليا البلد. من بين الشهداء: الطفلتان أسوار وريتال جاسر عزام، وعبد العزيز وأحمد مسعد عزام، وخديجة خليل عزام، ونجوى ديب عزام، وفاطمة حمودة.

وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد الطفل أحمد عواد محمد صرصور (13 عامًا) نتيجة استهداف خيمة للنازحين في منطقة البركة.

كما أسفر قصف الاحتلال على حي التفاح شرقي مدينة غزة عن انهيار منزل عائلة أبو الكاس، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، مع استمرار عمليات البحث عن 15 مفقودًا تحت الأنقاض.

وفي رفح جنوب القطاع، تم انتشال جثمان مهند هاني محمد صيام الذي أصيب قبل يومين بنيران الاحتلال أثناء محاولته الوصول إلى مركز توزيع مساعدات.

كما استشهد عبد الله أحمد إسماعيل أبو مصطفى في قصف استهدف بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس.

في سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بنيران الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات جنوب غربي خان يونس، مع استمرار إطلاق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

تأتي هذه الجرائم في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مما يفاقم من شبح المجاعة الذي أودى بحياة عدد من الأطفال ويهدد حياة مئات الآلاف من السكان.