مقتل جندي (إسرائيلي) في تفجير عبوة ناسفة استهدفت جرافة بقطاع غزة

أعلنت مصادر إعلامية (إسرائيلية)، صباح اليوم الخميس، عن مقتل جندي (إسرائيلي) جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت جرافة عسكرية (باجر) كان يقودها أثناء تنفيذ عمليات هدم منازل في قطاع غزة.

ووفق المعلومات المتداولة، وقع الانفجار أثناء قيام الجرافة بهدم أحد المنازل، مما أدى إلى مقتل الجندي الذي كان يعمل عليها. ووصف الحدث الأمني بأنه "صعب ومعقد".

يأتي ذلك في سياق استمرار فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في مواجهة العدوان (الإسرائيلي)، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي تهدف إلى الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، والرد على الجرائم والمجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع.