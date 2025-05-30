إصابة جندي "إسرائيلي" بجراح خطرة في معارك جنوبي القطاع

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الجمعة، بإصابة جندي خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال، بإصابة جندي بجروح خطرة خلال معارك أمس في جنوبي القطاع.

ومساء الخميس، أعلن جيش الاحتلال إصابة 3 جنود بإطلاق صاروخ على قوة عسكرية داخل مبنى جنوبي القطاع.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت عن تفجير عبوة مضادة للدروع في "حفّار" عسكري محيط منطقة أبو لحية ببلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع الثلاثاء.

ومنذ 18 آذار/مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.