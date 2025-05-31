خزاعة تُعلَن منطقة منكوبة بالكامل بعد دمار شامل طال كافة مناحي الحياة

أعلنت بلدية خزاعة، صباح اليوم، أن البلدة أصبحت منطقة منكوبة بالكامل، نتيجة الاستهداف المباشر والمتواصل الذي طال مختلف مكونات الحياة فيها، محذّرة من كارثة إنسانية تتصاعد آثارها يوماً بعد يوم.

وجاء في بيان رسمي صادر عن البلدية أن البلدة، التي كانت تنبض بالخضرة والسكينة والعمل، تحولت إلى أرض خالية إلا من الركام والدخان، بعد أن طالت آلة الحرب كل شيء فيها.

ووفقاً للبيان، فإن القصف المكثّف والمتواصل أسفر عن:

تدمير كامل للمنازل وتسويتها بالأرض.

تدمير المرافق الصحية والتعليمية.

خروج البنية التحتية والطرق عن الخدمة تماماً.

نزوح جماعي للسكان تحت وابل من القصف والنار.

وأكدت بلدية خزاعة أن ما تتعرض له البلدة يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة مستمرة بحق المدنيين والبنية المدنية.

وأشارت إلى أن معظم سكان خزاعة أصبحوا اليوم نازحين في مناطق متفرقة، يعيشون في ظل أوضاع إنسانية مأساوية تتفاقم مع مرور الوقت، في حين يفوق حجم الدمار في البلدة كل التقديرات، مما يجعلها خارج نطاق الحياة والخدمات بشكل كامل.

بلدية خزاعة تُناشد الجهات الدولية والإنسانية التدخل العاجل، وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وتوفير الإغاثة اللازمة للسكان المتضررين من هذا العدوان الشامل.