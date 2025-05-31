مصادر في أمن المقاومة: حملة واسعة لملاحقة العملاء وقطاع الطرق

أعلنت مصادر في أمن المقاومة، في تصريح خاص لـ"الرسالة"، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الإجراءات العقابية بحق المتورطين في جرائم النهب والقتل وإثارة الفوضى في قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن التحقيقات كشفت عن تورط عدد من العملاء في عمليات السرقة والسطو، بتوجيه مباشر من مخابرات الاحتلال وأجهزة استخبارية أجنبية، مشددة على أن هذه الجرائم ليست عفوية، بل مخططة لإرباك الجبهة الداخلية وضرب صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.

وأضافت المصادر أن ملف "المستعربين" بات قيد المعالجة بحزم على كافة المستويات، مؤكدة أنه لن يكون لهؤلاء مكان بين أبناء الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة لن تتهاون في القصاص من كل من تعاون مع الاحتلال لتحقيق أهدافه.

يأتي هذا التصريح في سياق جهود المقاومة لتحصين المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار في ظل التحديات المتصاعدة.