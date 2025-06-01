أهالي غزة يطلقون على مجزرة مركز توزيع المساعدات مصطلح #مجزرة_ويتكوف

أطلق أهالي غزة اسم #مجزرة_ويتكوف (#WittkoffMassacre) على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم الأحد في مركز توزيع المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 30 فلسطينياً وإصابة أكثر من 120 آخرين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مدنيين فلسطينيين كانوا في طريقهم لاستلام طرود غذائية من المركز، الذي تُشرف عليه شركة أمريكية-إسرائيلية بموافقة جيش الاحتلال، فيما تُعرف هذه المناطق بـ"المناطق العازلة". وأدى القصف إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، حيث نُقل 22 شهيداً وأكثر من 120 جريحاً إلى مجمع ناصر الطبي، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا بسبب خطورة الإصابات.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن هذه المجازر المتكررة في مواقع توزيع المساعدات تثبت أن الاحتلال يحول هذه المراكز إلى مصائد للقتل الجماعي، مستخدماً الغذاء كسلاح حرب لابتزاز وتجميع المدنيين في نقاط استهداف مكشوفة.

وأكد المكتب أن عدد الشهداء في مثل هذه المواقع ارتفع إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 جريحاً خلال أقل من أسبوع، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة الاحتلال والأطراف الداعمة لهذه السياسة الإجرامية.

هذا وتأتي مجزرة #ويتكوف ضمن مسلسل طويل من الانتهاكات التي يعاني منها سكان غزة، وسط استمرار الحصار ورفض الاحتلال السماح بدخول الإغاثة الحقيقية عبر المعابر الرسمية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.