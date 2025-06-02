أطباء بلا حدود: قتل الفلسطينيين في مواقع توزيع المساعدات يشكل كارثة إنسانية

نددت منظمة "أطباء بلا حدود" بشدة بالأحداث المأساوية التي شهدتها مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات أثناء انتظارهم الحصول على الطعام.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن هذه الأحداث تكشف عن خطورة النظام الجديد لتوزيع المساعدات الذي تفرضه الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وافتقاره للإنسانية والفعالية إلى حد بعيد.

وأشارت المنظمة إلى أنها تواجه تحديات كبيرة مع اقتراب بنوك الدم في القطاع من النفاد، ما دفع الفريق الطبي نفسه للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين.

وأكدت المنظمة أن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في هذا السياق يمكن أن يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، وضمان إدخال المساعدات بشكل آمن وسريع لتخفيف الكارثة البشرية المتفاقمة.