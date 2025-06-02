985 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى فيما يسمى عيد الأسابيع العبري

في انتهاك صارخ لحرمة المسجد الأقصى المبارك، اقتحم 985 مستوطنًا باحات المسجد اليوم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بمناسبة ما يُسمى بـ"عيد الأسابيع" العبري.

وذكرت مصادر محلية أن 307 من هؤلاء المستوطنين دخلوا المسجد تحت مسمى "السياحة"، فيما أدت مجموعات منهم صلوات تلمودية بأصوات مرتفعة عند باب الملك فيصل. كما أشارت مصادر فلسطينية إلى أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى وحائط البراق بلغت المئات.

وفي إطار تأمين هذه الاقتحامات، أغلقت قوات الاحتلال شارع السلطان سليمان قرب باب العامود صباح اليوم، لتأمين عبور المستوطنين إلى المسجد الأقصى. وفرضت إجراءات أمنية مشددة، تضمنت إعاقات لحركة المصلين وزوار المسجد، مع التدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

ويأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة متواصلة من الاعتداءات على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، بهدف تكريس تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى.